Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии растет со спадом пандемии

Сокращение числа госпитализированных с коронавирусом в Карелии привело к росту количества свободных коек в медучреждениях, куда направляют таких больных.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Согласно его данным, сегодня утром в стационарах находился 671 пациент с подтвержденным диагнозом COVID -19 - это на 8 человек меньше, чем днем ранее.

На 10 человек сократилось и число "тяжелых" больных - сегодня утром в больницах находилось 106 таких пациентов.

Количество свободных коек в медучреждениях выросло за сутки с 25,8% до 27,3%.