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Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии растет со спадом пандемии

Новости. Общество
09:35, 24 Января 2021
фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте
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Сокращение числа госпитализированных с коронавирусом в Карелии привело к росту количества свободных коек в медучреждениях, куда направляют таких больных.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Согласно его данным, сегодня утром в стационарах находился 671 пациент с подтвержденным диагнозом COVID -19 - это на 8 человек меньше, чем днем ранее.

На 10 человек сократилось и число "тяжелых" больных - сегодня утром в больницах находилось 106 таких пациентов.

Количество свободных коек в медучреждениях выросло за сутки с 25,8% до 27,3%. 

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Комментарии

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User
2021-01-24 10:25:36
Нет тестов - нет больных.
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