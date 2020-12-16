Число свободных коек для лечения заразившихся коронавирусом пациентов упало ниже критической отметки

На сегодняшний день в Карелии доля свободных коек составляет 19,5%, что является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всего на 17 декабря госпитализированы 746 человек, заболевших COVID-19, 599 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 141 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 17 декабря уменьшилась с 20.2 до 19,5.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.