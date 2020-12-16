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Число свободных коек для лечения заразившихся коронавирусом пациентов упало ниже критической отметки

Новости. Общество
09:35, 17 Декабря 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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На сегодняшний день в Карелии доля свободных коек составляет 19,5%, что является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всего на 17 декабря госпитализированы 746 человек, заболевших COVID-19, 599 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 141 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 17 декабря уменьшилась с 20.2 до 19,5.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один пациент, 351 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22638 человек. Выздоровели – 14813. Умерли 133 пациента.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-17 12:17:31
А глава то знает, а то он может так и считает, что у нас пандемия пошла на спад.
Николай
2020-12-17 11:51:08
За то наш "голова РК" успел перед прямой линией Президента отчитаться о прохождении пика по Ковиду, радость то какая. Прямо белый и пушистый, посмотрим, что нам дадут результаты после тур. Рождественских каникул в январе.
кир
2020-12-17 11:23:43
Люди наши плевали на государственную дисциплину и живут только инстинктами и привычной тёмной жизнью семнадцатого века.
Вася
2020-12-17 11:16:06
Скоро народ узнает почём будет сахар и подсолнечное масло с макарошками в новом году....
Вася
2020-12-17 11:02:03
.. этот год был трудный... в этом году мы отпраздновали юбилей победы в великой отечественной войне...
Вася
2020-12-17 10:59:28
Нужен рывок,надо немного подождать при этом к этому надо отнестись с пониманиеь.
Вася
2020-12-17 10:53:00
Это был тяжёлый год, даже тяжелей чем тот..,.., а
Dima
2020-12-17 10:30:47
Все-таки нужен жесткий карантин хотя бы на 1 неделю.
Вася
2020-12-17 10:17:42
О Господи,хоть бы успели сахарного песку купить.
Гость
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