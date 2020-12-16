За сутки в Карелии 351 человек заразился коронавирусом и один ковидный больной умер

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 декабря составило 22638 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умерла 64-летняя жительница Петрозаводска. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Всего скончались за время пандемии в Карелии 133 человека.

За прошедшие 24 часа в республике зарегистрирован 351случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа заболевших – 318 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 12 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 декабря составило 22638 человек.

Выздоровели 14813, за сутки выписаны по выздоровлению 407 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3573,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1863,4 случая, по Северо-Западу – 2786,9.