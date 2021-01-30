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Число тестов на COVID-19 за сутки сократилось почти на тысячу

Новости. Общество
09:29, 31 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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За минувшие сутки произошло значительное сокращение объемов выполнения тестов на выявление коронавирусной инфекции у граждан.

По данным на воскресенье, 31 января, в Карелии выполнено 947 исследований на коронавирусную инфекцию за сутки.

Согласно статистике от 30 января, тогда было сделано 1917 тестов на COVID. 

Информация об этом содержится в таблице, размещенной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

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