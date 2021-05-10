Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 500

За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще две смерти больных коронавирусом, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались две петрозаводчанки 1941 и 1954 годов рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавируса в Карелии скончались 496 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 40 человек. Из этого числа заболевших – 39 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в коронавирусной инфекцией в Карелии составило 46207 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7524,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3331,4 случая, по Северо-Западу – 5827,1.