Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два человека, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Умерли 65-летняя жительница Костомукши и житель 64-летний Кеми. Они скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 57 человек.

Напомним, накануне от коронавируса в Карелии скончались также два пациента.