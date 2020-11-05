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Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек

Новости. Общество
09:05, 06 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два человека, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Умерли 65-летняя жительница Костомукши и  житель 64-летний Кеми. Они скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 57 человек.

Напомним, накануне от коронавируса в Карелии скончались также два пациента.

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