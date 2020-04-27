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Число умерших от пневмонии в Карелии за месяц возросло до 34

Новости. Общество
09:43, 28 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/STRINGER
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За минувшие сутки еще трое пенсионеров республики скончались от внебольничной пневмонии.

С начала апреля 34 жителя Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки – три летальных исхода. Умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения. Тесты на COVID-19 у всех скончавшихся были отрицательными, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 243 пациента. За сутки их число выросло на 15 человек.

В "оперштабе по коронавирусу" напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-04-28 11:47:58
Соболезную. Жить бы им и жить ещё.
Изя
2020-04-28 11:19:16
Что это , Рарфенчиков ? Развал медицины или провал работы ???(((((((((((((( Доколе бороться с короновирусом , когда люди массово умирают от пневмонии . Может эпидемия пневмонии косит людей или как ? (((((((((((((((((((((( Тесты в ряде случаев не показывают короновирус , надо делать Компьютерную Томографию ( пример журналист Шевченко ) :)
Leopol'd
2020-04-28 11:17:42
А можно привести прошлогодние цифры, для сравнения.
Надоели эти бесполезные страшилики. Без аналитики это анекдот...
- Петька, приборы?
- 28!!!
- Чего 28?
- А чего приборы?
Вася
2020-04-28 09:53:34
все как всегда -карета превратится в тыкву, кони - в мышей и даже раньше 12-00
Гость
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