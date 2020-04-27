Число умерших от пневмонии в Карелии за месяц возросло до 34

За минувшие сутки еще трое пенсионеров республики скончались от внебольничной пневмонии.

С начала апреля 34 жителя Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки – три летальных исхода. Умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения. Тесты на COVID-19 у всех скончавшихся были отрицательными, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 243 пациента. За сутки их число выросло на 15 человек.

В "оперштабе по коронавирусу" напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.