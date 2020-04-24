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Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за последние сутки

Новости. Происшествия
09:14, 25 Апреля 2020
фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса
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За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 203 человека, 31 – умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за сутки: 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее от пневмонии скончались две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-04-25 11:21:32
Пайку отрабатывает? По заказу, на овец ужОс нагоняете?
Njkdez
2020-04-25 10:28:44
Теперь понятно почему в центре Столицы Карелии у здания правительства секс шопы процветают.
Njkdez
2020-04-25 10:26:50
Новый, виагры принял накануне, купил по удаленке в секс шопе на пр.Ленина в столице Карелии?
новый
2020-04-25 09:49:49
Утро началось с нытья - это значит, что многие еще живы. :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 11:03:46
новый, точно подмечено!
Изя
2020-04-25 10:32:54
промолчу на сей раз , некогда отвечать ))
Изя
2020-04-25 09:26:54
Так с чем боремся то , Парфенчиков ???? С короновирусом ?? А почему умирают от пневмонии , определился бы для начала . И Охлопков тоже (((((((( :) Тогда давал бы информацию по всем болезням сколько умерло , чего уж там :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 11:03:23
Изя, совет деревянным - начать с лекций ученых, если мозг позволит впитать, а сила воли - дослушать до конца... А не 2 слова выхватывать и трепаться пустого.
Гость
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