Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за последние сутки

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 203 человека, 31 – умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за сутки: 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее от пневмонии скончались две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.