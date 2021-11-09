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Число вакансий и зарплаты строителей в Карелии выросли в 2021 году

Новости. Общество
14:27, 09 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

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Количество вакансий в строительной отрасли, размещенных работодателями Карелии, с начала года выросло более чем в 2 раза.

Это следует из анализа предложений о работе на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Самый большой спрос на слесарей, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов, дорожных строителей, плотников.

Средняя предлагаемая заработная плата составляет 45 тыс. рублей — это на 5 тыс. рублей больше по сравнению с прошлым годом. Руководящему составу — начальникам участков и инженерам по строительным работам — работодатели подняли зарплаты, в среднем, на 10 тыс. рублей.

Тем не менее, это не соответствует зарплатным ожиданиям соискателей. Средний размер желаемой зарплаты, который они указали в своих резюме, составляет 50 тыс. рублей.

HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для специалистов в сфере «Строительство» в Карелии:

Руководитель проекта (строительство) — 100 тыс. рублей на руки.

Начальник строительного участка — до 120 тыс. рублей.

Инженер-энергетик — от 80 тыс. рублей.

Инженер ПТО по инженерным сетям — от 80 тыс. рублей.

Руководитель архитектурно-строительной группы — от 80 тыс. рублей на руки.

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