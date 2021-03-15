Число вакцинированных от COVID-19 в Карелии достигло 29 тысяч человек

Почти 29 тысяч жителей Карелии уже привились первым компонентом вакцины "Спутник V" и более 19 тысяч получили второй компонент, сообщили в оперштабе республики.

В республике действуют стационарные и мобильные пункты вакцинации:

В торговом центре "Лотос Плаза" можно сделать прививку ежедневно без предварительной записи с 13.00 до 19.00. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Если вам удобнее вакцинироваться в поликлинике, то необходимо:

- записаться по телефону горячей линии "122" или в личном кабинете на "Госуслугах";

- или позвонить в регистратуру своей поликлиники.