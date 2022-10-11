Число водителей, отказавшихся «дышать в трубочку», растет в Карелии

328 автолюбителей, остановленных с признаками опьянения, отказались проходить медосвидетельствование, сообщили в ГИБДД Карелии.

За девять месяцев этого года в Карелии отказались проходить медицинское освидетельствование 328 водителей, у которых присутствовали признаки алкогольного опьянения. Это на 150 человек больше, чем было в прошлом году.



Такие водители совершили шесть дорожных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.



«Помочь сделать наши дороги безопаснее может каждый гражданин, сообщив о пьяном водителе в полицию. Если у вас возникли сомнения, что водитель трезв, сообщите всю информацию по телефону 102 или на единый номер 112», — говорится в паблике Госавтоинспекции республики.



Так, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления водителя ВАЗа. За рулем 37-летний житель Петрозаводска находился с признаками алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказался.



Автомобилисту грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Решение примет суд.