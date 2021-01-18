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Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

Новости. Происшествия
11:35, 19 Января 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За последние сутки в России зарегистрировано 21 734 случая заражения, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 002 026 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 23 262 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 586 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 66 623 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 257 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 19 января остается 615 951 человек.

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