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Число выздоровевших от коронавируса детей в Карелии приближается к 16 тысячам

Новости. Общество
09:59, 27 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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За минувшие сутки в республике от ковида выздоровели 124 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 27 февраля зарегистрировано 16299 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 61 новый случай заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 27. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 124 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15986 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 527 человек, выздоровели 704 пациента, зарегистрировано две смерти от COVID-19.

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Комментарии

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кир
2022-02-27 10:27:34
Детям ничего не будет, не нагнетайте.
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