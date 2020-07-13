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13.07.2020 16:57

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти

Новости. Общество
12:05, 14 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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За последние сутки в России выявлено 6 248 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 739 947 человек.

Число выписанных пациентов выросло до 512 825. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 804 человека.

За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 614.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 203 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 июля остаются 273 905 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-14 12:27:59
Зато петриоты, триумфально поддержали дедушку на голосовании.
zanoza
2020-07-14 12:10:00
Ну вот, и кому теперь "дорог каждый человек"?
Гость
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