Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлено 6 248 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 739 947 человек.

Число выписанных пациентов выросло до 512 825. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 804 человека.

За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 614.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 203 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 июля остаются 273 905 человек.