Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 388 человек.

За минувшие сутки подтверждено еще 388 случаев COVID-19 в Карелии. Из этого числа заболевших – 366 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 6 человек – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 19208 человек.

За сутки выздоровели еще 313 человек. Справились с болезнью 11622 пациента.

Летальных исходов на 8 декабря не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус унес жизни 117 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу – 2370.

Накануне два человека умерли от коронавируса в Карелии.