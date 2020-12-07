890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 10
07.12.2020 10:14
В Карелии мужчину оштрафовали за травяную подстилку 3
07.12.2020 18:40
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 19
07.12.2020 17:23
Патриотизм и бутафория 14
07.12.2020 16:35
На севере Карелии произошло ДТП с пострадавшими (ФОТО)
07.12.2020 21:00
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал
07.12.2020 12:32
Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске
07.12.2020 10:27

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч

Новости. Общество
08:57, 08 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Загрузка...

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 388 человек.

За минувшие сутки подтверждено еще 388 случаев COVID-19 в Карелии. Из этого числа заболевших – 366 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 6 человек – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 19208 человек.

За сутки выздоровели еще 313 человек. Справились с болезнью 11622 пациента.

Летальных исходов на 8 декабря не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус унес жизни 117 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу – 2370.

Накануне два человека умерли от коронавируса в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
aleksandr Jämsä
2020-12-08 09:25:11
Призидент решил хватит этих добровольцев,и назначил полную вакцинацию населения России, о почему-то не уверенно видно что первые это Москва Московская область а регионы позже,может просто не посылать нашу вакцину заграницу,а начать вакцинацию с маленьких городов населенных пунктах,а занраница подождет, Карелия почему молчите надо требовать пусть военных врачей подключают если свои Врачи не могут осилить.Ато в России по 560 человек с сутки умирают,а после нового года рост смертности увеличится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

07.12.2020 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 14
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 12
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»