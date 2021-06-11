Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 48 тысяч

За минувшие сутки в Карелии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным на 12 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —68, средней тяжести — 23, тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 408 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 48044.

За сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 579.

За сутки выписались по выздоровлению 97 пациентов. Всего выздоровевших – 46296.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.