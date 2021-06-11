Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО) 8
11.06.2021 22:14
Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды 2
11.06.2021 20:55
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере
Новое
Сегодня 09:16

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 48 тысяч

Новости. Общество
09:48, 12 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За минувшие сутки в Карелии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным на 12 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —68, средней тяжести — 23, тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 408 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 48044.

За сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 579.

За сутки выписались по выздоровлению 97 пациентов. Всего выздоровевших – 46296.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
11.06.2021, 20:55
Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды
10.06.2021, 15:49
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»