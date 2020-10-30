Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 6500

За минувшие сутки в республике выявлено 116 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из 116-ти 91 человек заболел, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 67 человек, в Медвежьегорском районе – 7 человек (Медвежьегорск – 2, поселок Пиндуши – 1, село Толвуя – 3, село Шуньга – 1), в Кондопоге – 8 человек, в Пудожском районе – 3 человека (Пудож – 2, поселок Кривцы – 1), в Костомукше – 10 человек, в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 3 человека, в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 4, поселок Надвоицы – 1), в Прионежском районе – 7 человек (ДНТ "Северные просторы" – 1 , поселок Мелиоративный – 1, село Деревянное – 1, СНТ "Лососинка" – 3, поселок Новая Вилга – 1), в Олонецком районе – 3 человека (Олонец – 2, деревня Рыпушкалицы – 1), в Лахденпохье – 1 человек.



Оперштаб

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6591 человек.

За сутки выздоровели еще 49 человек. Всего выздоровевших – 4350.

Летальных случаев за минувшие сути не зарегистрировано. С начала пандемии умерли от коронавируса 47 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1073,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1090,3 случая, по Северо-Западу – 1549,3.

Напомним, накануне в Карелии за сутки коронавирус был выявлен у 117 человек.