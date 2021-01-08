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Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается 30,5 тысячам

Новости. Общество
09:41, 09 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 281 человека, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за сутки выявлена у 281 человека. Из этого числа заболевших – 274 человека, из них 54 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 30473 случая коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели еще 302 человека. Всего выписанных пациентов – 24381.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4882,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2286,8 случая, по Северо-Западу – 3810.

Напомним, число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 181. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 66-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-лений петрозаводчанин.

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