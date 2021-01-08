Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 181.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 66-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-лений петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умер 181 человек.

Сутками ранее в Карелии были подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции.