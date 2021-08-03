Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 57 тысячам

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 6 августа, COVID-19 был выявлен у 170 жителей Карелии, из них 167 не были привиты. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 37 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков пишет на своей старинце в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 682 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии инфицировано 56970 человек.

На 6 августа зарегистрированы еще две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 738 человек.

За сутки выздоровели еще 162 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 53355 человек.

Ранее глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса.