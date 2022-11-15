Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает снижаться

За минувшую неделю случаев Covid-19 в республике было зафиксировано на 13% меньше.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Карелии на 05 декабря 2022 года диагноз Covid-19 был лабораторно подтвержден у 161 518 человек, из них дети до 17 лет составили 12,8%, а лица старше 65 лет — 17,2%.

Показатель заболеваемости в республике составил 26518,7 на 100 тысяч населения.

За неделю было зарегистрировано 234 случая заболевания Covid-19, что по сравнению с прошлой неделей оказалось ниже на 13,1%. Снижение числа заболевших было отмечено во всех возрастных группах.