890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трассу "Кола" на время перекроют
30.05.2020 15:39
Около 1200 исследований на COVID-19 проведено в противотуберкулезном диспансере Карелии 1
30.05.2020 14:01
Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет 4
Сегодня 08:48
"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину" 20
30.05.2020 17:44
Северный ветер усилится в воскресенье в Карелии
30.05.2020 17:00

Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

Новости. Общество
08:48, 31 Мая 2020
фото: Муса Салгереев / ТАСС
Загрузка...

За сутки в Карелии выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

В минувшие сутки, 30 мая, в Карелии выявлено 15 заболевших коронавирусом: Петрозаводск - 7 человек, Кондопога - 1 человек, Суоярвский район (поселок Найстенъярви) - 1 человек, Олонецкий район (деревня Мегрега) - 1 человек, Беломорск - 5 человек.
Выздоровел 171 человек, за сутки это число увеличилось на 7: один выздоровел в Сегеже, три в Прионежье, остальные в Петрозаводске.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 445 человек.

Умерло за весь период пандемии в Карелии два человека с выявленным заражением коронавирусом.

Проведено в республике 40563 теста на коронавирус.

На самокарантине находятся 4398 человек, в обсервации – 21.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-31 11:17:16
Почему в российской статистике всего 1 смерть по Карелии?
кир
2020-05-31 10:40:19
Самобытные не хотят подчиняться распоряжению главы. Корона их стерилизует. :)
User
2020-05-31 13:08:27
кир, а ты на парад по распоряжению главы пойдешь или забоишься, что корона тебя стерилизует?
mobikk
2020-05-31 11:34:42
кир,
а есть факты стерилизации?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»