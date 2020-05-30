Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

За сутки в Карелии выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

В минувшие сутки, 30 мая, в Карелии выявлено 15 заболевших коронавирусом: Петрозаводск - 7 человек, Кондопога - 1 человек, Суоярвский район (поселок Найстенъярви) - 1 человек, Олонецкий район (деревня Мегрега) - 1 человек, Беломорск - 5 человек.

Выздоровел 171 человек, за сутки это число увеличилось на 7: один выздоровел в Сегеже, три в Прионежье, остальные в Петрозаводске.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 445 человек.

Умерло за весь период пандемии в Карелии два человека с выявленным заражением коронавирусом.

Проведено в республике 40563 теста на коронавирус.

На самокарантине находятся 4398 человек, в обсервации – 21.