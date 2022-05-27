Число заболевших коронавирусом в Карелии вновь выросло на 61 человека

При этом выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 66 человек.

На 28 мая в Республике Карелия зарегистрированы 135589 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17856 детей. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлен 61 инфицированный (11 — дети), из них непривитых — 45 (73,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 213 пациентов, в состоянии средней тяжести — 180 человек, в тяжёлом — 33 (из них непривитых — 33).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 133083 человека, за последние сутки — 66.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1509 человек.