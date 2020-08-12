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Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 28 человек

Новости. Общество
08:28, 13 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Всего в Карелии зарегистрировано 2656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РК.

Из 28 новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 24 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегеже – 1 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 2656 человек.

Выздоровели за время пандемии 1869, за сутки выписались по выздоровлению 35 человек: в Петрозаводске – 23, в Кондопожском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 2, в Лоухском районе – 3, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

На самокарантине находятся 858 человек (за сутки +20)

В местах обсервации – 0.

Всего в Карелии проведено 127045 исследований на коронавирусную инфекцию (за сутки +1105).

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Комментарии

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