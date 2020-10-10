Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 51 человека

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 11 октября составляет 4664 человека, сообщили в оперштабе республики.

COVID-19 в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Из этого числа заболевших - 44 человека, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, поселок Березовка – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Колово), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье, поселки Новая Вилга и Мелиоративный), в Лахденпохском районе – 4 человека (поселок Куркиеки – 3, поселок Элисенваара – 1).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 14, в Кондопожском районе – 11, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 759,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 875,7 случая, по Северо-Западу – 902,6.