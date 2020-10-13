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Число заболевших коронавирусом за сутки в России превысило 14 тысяч

Новости. Общество
11:55, 14 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России 14 231 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 14 октября составило 1 340 409 человек.

Выздоровели 1 039 705 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 920 человек.

Всего зарегистрировано 23 205 летальных исходов, за последние сутки скончались 239 человека.

По данным Роспотребнадзора, на 14 октября проведено более 51,8 млн тестов на коронавирус, за сутки – 436 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 октября остаются 276 164 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-14 12:33:41
Ну что "дорог вам каждый человек"? Языком трещать, не с пандемией бороться.
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