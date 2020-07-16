Число заболевших коронавирусом в России превысило 750 тысяч

За минувшие сутки в России выявили 6405 новых случаев COVID-19.

На 17 июля в России зафиксировано 759 203 случая заражения коронавирусом Covid-19. За 24 часа заболели 6405 человек, а накануне в России было подтверждено 6428 случаев коронавируса. 26% пациентов, у которых на 17 июля был подтвержден анализ на COVID-19, не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом

Всего за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. Всего с начала пандемии количество летальных исходов составляет 12 121.

Количество полностью выздоровевших россиян увеличилось за сутки на 7681 человека. На данный момент выздоровели 539 373 человека.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек.