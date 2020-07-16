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Еще один человек умер в Карелии от коронавируса

Новости. Общество
08:46, 17 Июля 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Число жертв COVID-19 в Карелии достигло 12, сообщили в оперштабе РК.

В Карелии от коронавирусной инфекции скончалась жительница Сегежи 1935 года рождения, имевшая хронические заболевания. Это двенадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

За минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Лоухском районе – 8 человек (поселок Чупа - 7, поселок Малиновая Варакка – 1), в Калевале – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Пудоже – 1 человек, в Медвежьегорске – 2 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово).

За время пандемии выздоровело 1155 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 47 человек: в Петрозаводске – 17, в Муезерском районе – 12, в Беломорском районе – 7, в Костомукше – 6, в Сегежском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Находятся на самокарантине – 907 (-37 за сутки).

В местах обсервации пребывают 4 человека (-7 за сутки).

Всего проведено 98244 исследования (+1801).

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