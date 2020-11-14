Число заболевших коронавирусом в России приближается к 2 млн

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились еще 22 572 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 854 (25,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Карелия входит в топ-5 по количеству заболевших коронавирусом. Так, лидируют сегодня в стране Москва (6271), Санкт-Петербург (1944), Московская область (812), Нижегордская область (412) и Карелия (358).

По выздоровлению за последние 24 часа выписаны 14 456 пациентов, а умерли – 352 человека.

С начала пандемии в стране оказались заражены 1 925 825 жителей, выписаны по выздоровлению – 1 439 985 человек, умерли – 33 186 пациентов.

Напомним, в минувшую субботу Карели занимала четвертую строчку в российском списке суточной заболеваемости COVID-19.