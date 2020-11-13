Карелия вошла в топ-5 в России по числу заболеваемости коронавирусом за сутки

Республика Карелия заняла четвертую строчку в российском списке суточной заболеваемости COVID-19.

В паблике "СтопКоронавирусРФ" опубликована российская статистика суточной заболеваемости коронавирусом.

Лидер списка – Москва, где зарегистрировано 6427 случаев заражения COVID-19 за сутки, на второй строчке Санкт-Петербург с 1852 заболевшими, тройку замыкает Московская область – 786 инфицированных, а на четвертой строчке находится Карелия – 386 (данные за 13 ноября) случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятое место - Архангельская область: 345 заболеваний.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.