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Карелия вошла в топ-5 в России по числу заболеваемости коронавирусом за сутки

Новости. Общество
13:51, 14 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Республика Карелия заняла четвертую строчку в российском списке суточной заболеваемости COVID-19.

В паблике "СтопКоронавирусРФ" опубликована российская статистика суточной заболеваемости коронавирусом.

Лидер списка – Москва, где зарегистрировано 6427 случаев заражения COVID-19 за сутки, на второй строчке Санкт-Петербург с 1852 заболевшими, тройку замыкает Московская область – 786 инфицированных, а на четвертой строчке находится Карелия – 386 (данные за 13 ноября) случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятое место - Архангельская область: 345 заболеваний.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

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