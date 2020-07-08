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Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6509 человек

Новости. Общество
11:18, 09 Июля 2020
фото: Pixabay
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Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 707 301, сообщили в оперштабе РФ.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в России выздоровели 481 316 человек, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению 8 805 человек.

За последние 24 часа подтверждено 176 летальных случаев с коронавирусом. Всего летальных случаев за все время - 10 843.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 22 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 288 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 июля остаются 276 213 человек.

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