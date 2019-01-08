Число заболевших ОРВИ и гриппом в Карелии снижается

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 3876 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
По данным ведомства, уровень заболеваемости среди населения выше эпидемического порога на 19,6%, за счет возрастных групп детского населения 3-6 и 7-14 лет.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 37,2%.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2911 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 28,2%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 17,8%.
При обследовании больных в трех случаях выделены вирусы гриппа A(H3N2).
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