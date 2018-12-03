Число заболевших ОРВИ в Карелии продолжает расти

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5466 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения находится на уровне эпидемического порога.
В Петрозаводске зарегистрировано 2839 случаев заболевания ОРВИ, что незначительно ниже эпидемического порога (-3,7%).
По республике в детских организованных коллективах в основном заболевания ОРВИ носят спорадический характер, однако из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 2–х классов в СОШ №5 и №46, 3–х классов в СОШ №27 и лицее №13 Петрозаводска, СОШ №1 г. Кондопоги.
При обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы риновирусы, вирусы парагриппа), вирусов гриппа не выделено.
В настоящее время прививочная кампания против гриппа завершается, привито уже более 210 000 человек из "групп риска" (91% от плана).
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