Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к 3650

За сутки еще 33 жителя Карелии попали в больницы с пневмонией.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 33 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с данным диагнозом в больницы республики попали 3647 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 27 декабря от пневмонии умерла 82-летняя женщина.