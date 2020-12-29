Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к 3650

За сутки еще 33 жителя Карелии попали в больницы с пневмонией.
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 33 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с данным диагнозом в больницы республики попали 3647 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, 27 декабря от пневмонии умерла 82-летняя женщина.
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