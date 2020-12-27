Еще одна пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 102.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 82-летняя женщина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 17 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3584 пациента, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии были госпитализированы 42 больных пневмонией.