Число заболевших пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За минувшие сутки четыре человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1047 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Карелии зафиксировано 2507 случаев коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги. Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в республике.