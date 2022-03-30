Число заявлений на прием детей Петрозаводска в первые классы намного превысило количество мест

Образовательные учреждения Петрозаводска зарегистрировали 4433 заявления на прием в первые классы детей, которые собираются пойти в школу в этом году.

Из общего количества заявлений 1726 были поданы лично и 2707 — через портал государственных услуг.

Такие цифры назвала сегодня на совещании в администрации города руководитель информационно-аналитического управления Анники Сильченко.

По ее словам, 1 сентября планируется открыть 127 первых классов для 3600 детей.

Руководитель управления объяснила, почему количество планируемых мест намного меньше числа заявлений. Многие родители подвали документы сразу в несколько школ. Чтобы определить, сколько детей реально собираются пойти в школу 1 сентября, администрация города обратилась к родителям с просьбой как можно быстрее отозвать дублирующие заявления.

Кроме того, на статистику повлияет второй этап заявочной кампании. С 30 июня начнется прием заявлений от родителей детей, прописанных в районах города, которые закреплены за определенными школами, а с 6 июля — заявлений на оставшиеся места.

По словам Сильченко, всем детям гарантированы места в первых классах. В случае необходимости их количество будет увеличено.