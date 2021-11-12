Число заражений коронавирусом в Карелии снижается: за сутки зафиксировано 275 случаев

Всего в Карелии с начала пандемии зарегистрированы более 81 тысячи заразившихся COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На 22 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 81388 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9666 детей.

За прошедшие сутки выявлены 275 инфицированных, из них непривитых — 266 (96,7%).

В ковидных стационарах получает лечение 891 пациент, в состоянии средней тяжести — 800 человек, в тяжёлом — 87 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 76695 человек, за последние сутки — 251.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1054 человека.