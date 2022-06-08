Число заражений коронавирусом в Карелии снижается

За сутки в Карелии зарегистрировано 47 заболевших COVID-19, сообщили в Минздраве республики.

На 9 июня в Карелии зарегистрированы 136310 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17947 детей.

За прошедшие сутки выявлены 47 инфицированных (9 — дети), из них непривитых — 29 (61,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 223 пациента, в состоянии средней тяжести — 189 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 28).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133879 человек, за последние сутки — 78.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.