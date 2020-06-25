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Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44

Новости. Общество
08:51, 26 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 1177, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 44 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 23 человека, в Муезерском – 9 человек, в Беломорске - 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Суоярвском районе – 3 человека (в Суоярви - 1, в поселке Поросозеро – 2), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Лахденпохье – 3 человека, в Сортавале – 2 человека.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Карелии составило 1177 человек.

Выздоровели 505, за сутки выписаны по выздоровлению 28 человек: в Петрозаводске - 7, в Сегежском районе - 3, в Олонецком районе - 7, в Беломорском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Кондопожском районе – 1. Кроме того, выписаны еще 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 5 работников АО "ВАД".

Всего проведено в Карелии 73041 исследование на коронавирус (+1289 за сутки).

На самокарантине находятся 1552 человека (+154 за сутки).

В местах обсервации пребывают 33 человека (-2 за сутки).

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Комментарии

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кир
2020-06-26 09:46:21
В Карелии увеличивается корона. Всё правильно. Достойны только той жизни, в которой живете здесь и сейчас.
Гость
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