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Число зараженных COVID-19 в России приближается к 1,5 млн человек

Новости. Общество
11:30, 22 Октября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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За прошедшие сутки в России выявлено 15 971 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 22 октября составило 1 463 306 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 107 988 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 11 428 пациентов.

Летальных случаев за все время: 25 242, за последние сутки - 290 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 55,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 октября остаются 321 958 человек.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 12:07:49
Равняться на Штаты. Там больше.
Off
2020-10-22 12:09:36
кир, на твоей родине- Сев. Корее вообще нет ковида ..Там от голода только мрут.
Гость
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