Число зараженных COVID-19 в России приближается к 1,5 млн человек

За прошедшие сутки в России выявлено 15 971 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 22 октября составило 1 463 306 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 107 988 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 11 428 пациентов.



Летальных случаев за все время: 25 242, за последние сутки - 290 летальных исходов.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 55,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 октября остаются 321 958 человек.