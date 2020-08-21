Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 4921 человек

За 24 часа в России выявлен 4 921 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших COVID-19 в России на 22 августа составило 951 897 человек.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 767 477 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 147 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16 310, за сутки подтвержден 121 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 316 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 августа остаются 220 288 человек.