Число заразившихся COVID-19 в России стремительно растет

В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 20 977 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.



Всего инфицированных коронавирусом 1 817 109.

Выздоровел за время пандемии 1 350 741 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 15 600 человек.

Летальных случаев за все время: 31 161, за последние 24 часа скончались 368 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 65,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 397 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 ноября остается 426 075 человек.