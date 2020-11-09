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Число заразившихся COVID-19 в России стремительно растет

Новости. Общество
11:28, 10 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 20 977 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 817 109.

Выздоровел за время пандемии 1 350 741 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 15 600 человек.

Летальных случаев за все время: 31 161, за последние 24 часа скончались 368 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 65,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 397 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 ноября остается 426 075 человек.

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Комментарии

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кир
2020-11-10 11:32:07
И что? Сейчас заноза со скидками истерить начнет.
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