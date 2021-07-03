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Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии за пандемию достигло 4796

Новости. Общество
10:08, 04 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 11 детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 июля, в Карелии зарегистрированы 4796 детей, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 11 детей. Сутками ранее этот показатель был 24.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки также 11 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4433.

Напомним, за сутки зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса в Карелии, умерли двое. Всего за время пандемии коронавирусом заразился 50979 жителей Карелии, 641 из них умер. Выздоровели 47937 человек.

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