Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии за пандемию достигло 4796

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 11 детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 июля, в Карелии зарегистрированы 4796 детей, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 11 детей. Сутками ранее этот показатель был 24.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки также 11 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4433.

Напомним, за сутки зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса в Карелии, умерли двое. Всего за время пандемии коронавирусом заразился 50979 жителей Карелии, 641 из них умер. Выздоровели 47937 человек.