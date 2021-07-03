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Еще 198 человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:31, 04 Июля 2021
фото: РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

За минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 4 июля выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 198 человек 191 не был привит. Заболевших - 197 пациентов, средней тяжести — 55 и 11 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – семь пациентов. Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50979 человек.

В ковид-центрах на 3 июля находятся 827 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умер 641 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 132 человека. Всего выписанных по выздоровлению 47937 пациентов.

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Комментарии

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luk12
2021-07-04 10:44:10
В Карелии масочный режим не соблюдается. Недавно посетил п. Пяозерский, зашёл в магазин Магнит - ВСЕ ПОГОЛОВНО ПРОДАВЦЫ ВМЕСТЕ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ, ВЕЗ МАСОК. Много туристов из Москвы - все без масок, местные частично в масках. Сделал замечание продавцу, его ответ: " Мне жарко !".
Господин Парфенчиков , - хватит печь пирожки с брусникой и играть на гитаре! Лучше наведите порядок! С такой ситуацией в Карелии может быть целесообразно закрыть въезд туристов из Москвы ?
Мария
2021-07-04 11:55:44
luk12, абсолютно согласна с Вами в части ужесточения проверок санитарно- эпидемиологического режима! Иначе из этой волны заражений просто не выплыть. Но заниматься этим должен, в первую очередь, Роспотребнадзор по Карелии - это их прямые функции!!! А где эти деятели? Я их не видела ни разу: не в магазине, не в маршрутке. Прямая линия - пустая фикция. Только статистику ведут.
Самуил
2021-07-04 11:27:57
luk12, лучше шоб ходили роспотребнадзиратели и штрафовали кто без намордника. Какой-никакой доход. И быстренько б надели.
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