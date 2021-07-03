Еще 198 человек заболели коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 4 июля выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 198 человек 191 не был привит. Заболевших - 197 пациентов, средней тяжести — 55 и 11 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – семь пациентов. Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50979 человек.

В ковид-центрах на 3 июля находятся 827 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умер 641 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 132 человека. Всего выписанных по выздоровлению 47937 пациентов.