Число заразившихся коронавирусом вахтовиков в Карелии продолжает увеличиваться

Так, 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 18 заболевших COVID-19: в Петрозаводске – 6 человек, в Прионежском районе (село Деревянное) – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Кемском районе (Кемь и поселок Кривой Порог) – 2 человека, в поселке Муезерский – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Лахденпохье – 2 человека.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 3 работников АО "ВАД".

Общее число заразившихся в Карелии коронавирусной инфекцией составило 824 человека, выздоровели 300 человек - 8 поправились на минувшие сутки, это рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего в Карелии проведено 56676 тысяч исследований на коронавирус (+1136 за сутки).

На самокарантине находятся 3005 человек (-205 за сутки).

В местах обсервации пребывают 206 человек (-5 за сутки).