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Число зарегистрированных безработных в Карелии удвоилось после увеличения пособия

Новости. Общество
09:42, 26 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско
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Численность официально зарегистрированных безработных резко выросла в Карелии в апреле и мае, когда в связи с эпидемией было значительно увеличено пособие по безработице.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-май 2020 года.

В апреле количество безработных, зарегистрированных в службах занятости, составило 10,4 тыс. человек – это в 1,6 раза больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 37,4%.

В мае численность безработных достигла 13,7 тыс. человек – это на 31,4% больше, чем в предыдущем месяце и в 2 раза больше, чем в мае 2019 года.

Рост безработицы произошел на фоне значительного увеличения максимального размера пособия для тех, кто зарегистрировался в службах занятости после 1 марта.  

Сколько им платят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шустрый
2020-06-26 10:37:49
Пособие это - кинокомедия для " ненавистного и загнивающего" Запада....
В США пособия, так пособия, там точно безработица увеличилась, с такими тысячами долларов нафиг работать...
кир
2020-06-26 11:06:07
Шустрый, и довели до сноса памятников.
новый
2020-06-26 10:27:22
Мы не хотим платить налоги этому государству, мы работаем на себя говорили они.
Гость
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