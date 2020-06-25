Число зарегистрированных безработных в Карелии удвоилось после увеличения пособия

Численность официально зарегистрированных безработных резко выросла в Карелии в апреле и мае, когда в связи с эпидемией было значительно увеличено пособие по безработице.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-май 2020 года.

В апреле количество безработных, зарегистрированных в службах занятости, составило 10,4 тыс. человек – это в 1,6 раза больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 37,4%. В мае численность безработных достигла 13,7 тыс. человек – это на 31,4% больше, чем в предыдущем месяце и в 2 раза больше, чем в мае 2019 года. Рост безработицы произошел на фоне значительного увеличения максимального размера пособия для тех, кто зарегистрировался в службах занятости после 1 марта. Сколько им платят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".