Число жертв коронавируса в Карелии растет — умерли еще пятеро

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов заболевания коронавирусом.

Общее число умерших достигло 885 человек.

Это следует из оперативных данных о ситуации с пандемией, опубликованных странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Вместе с тем уровень летальности, который расчитывается как соотношение числа заболевших и умерших в Карелии остается ниже, чем, в среднм по России. В Карелии этот показатель составляет 1,32, а среднероссийский — 2,76.

Количество инфицированных снизилось по сравнению с предыдущим днем — коронавирус за сутки обнаружен у 247 человек. Из них 48 находится в состоянии средней тяжести и четверо — в крайне тяжелом.