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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 543

Новости. Общество
09:22, 29 Мая 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили еще об одной смерти от COVID-19.

По данным оперштаба на 28 мая, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 83-летняя жительница Петрозаводска. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

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Жертвами коронавируса с начала пандемии в Карелии стали 543 человека.

За суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 59 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике составляет 47201.

За сутки выздоровели еще 65 человек. Всего выписанных по выздоровленю 45400 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7686,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3437,5 случая, по Северо-Западу – 5987,1.

Ранее долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19.

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