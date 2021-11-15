Читатели «Столицы на Онего» не верят агитации медиков и не боятся нового африканского штамма коронавируса

«Столица на Онего» провела дневной опрос читателей паблика о ситуации с вакцинацией и появлением нового штамма коронавируса в Южной Африке.

По данным на момент создания новости, 70,42% читателей паблика «Столицы на Онего» заявили, что не верят врачам, которые в Сети агитируют жителей сделать прививку от ковида. Напомним, ежедневно на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова появляются видеообращения медиков, которые призывают жителей региона вакцинироваться. О своем доверии к медицинским работникам заявили 29.58% ответивших на вопрос.

Во втором опросе издание интересовалось, боятся ли читатели паблика «Столицы на Онего» нового штамма коронавируса из Южной Африки, о котором сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Самым популярным ответом стал «Я и старых штаммов не боюсь», за него отдали голоса 47,76% участников. Еще 29,85% человек ответили «нет». В своем страхе перед новым штаммом ковида признались 22,39% опрошенных.

Опрос читателей проводился в паблике издания «Столица на Онего» и был анонимным.