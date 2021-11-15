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Читатели «Столицы на Онего» не верят агитации медиков и не боятся нового африканского штамма коронавируса

Новости. Общество
16:43, 26 Ноября 2021
фото: pixabay.com / cocoandwifi

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«Столица на Онего» провела дневной опрос читателей паблика о ситуации с вакцинацией и появлением нового штамма коронавируса в Южной Африке.

По данным на момент создания новости, 70,42% читателей паблика «Столицы на Онего» заявили, что не верят врачам, которые в Сети агитируют жителей сделать прививку от ковида. Напомним, ежедневно на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова появляются видеообращения медиков, которые призывают жителей региона вакцинироваться. О своем доверии к медицинским работникам заявили 29.58% ответивших на вопрос.

Во втором опросе издание интересовалось, боятся ли читатели паблика «Столицы на Онего» нового штамма коронавируса из Южной Африки, о котором сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Самым популярным ответом стал «Я и старых штаммов не боюсь», за него отдали голоса 47,76% участников. Еще 29,85% человек ответили «нет». В своем страхе перед новым штаммом ковида признались 22,39% опрошенных.

Опрос читателей проводился в паблике издания «Столица на Онего» и был анонимным.

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Комментарии

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Мозг
2021-11-26 17:31:10
Враньё и примитивная ложь кругом! Здоровье людей ни кого не интересует!
zanoza
2021-11-26 17:29:38
При такой-то жизни как в России никакие штаммы уже не страшны, жизнь куда страшнее.
Leopol'd
2021-11-26 17:24:12
Как верить тем, кто зарплаты получает от тех, кто требует статистику прививок?! А в частных беседах они же честно говорят, что не знают есть ли серьёзный эффект от чипирования...
Zim
2021-11-26 18:03:21
Leopol'd, а Вас от оспы, кори, туберкулеза тоже «чипировали»? Или там не считается?
Zim
2021-11-26 17:11:23
Врачам не верят, а Путину? Видели как он рассказывал, как в нос себе пшикал толи порошок, толи жидкость? Он что врать будет?
Бриг
2021-11-26 17:07:37
Ораторы просто слабенькие и не вызывают доверия и весь секрет . Это не ВКонтакте вещать в одну сторону .
Жаль
2021-11-26 16:53:05
Их реклама и ограничения приводят к обратному эффекту.
Люди теперь даже врачам не верят, не то что власти.
Лучше бы молча выставляли статистику.
Гость
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